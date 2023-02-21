Час виходити на нові горизонти та відкривати у собі нові таланти: гороскоп на 21 лютого

Вівторок — день зустрічей та знайомств для деяких знаків зодіаку, вважають астрологи.

В той же час другий день тижня стане продуктивним майже для всіх зіркових знаків, але за умови, що вони прикладуть для цього максимум зусиль, пише Ukrmedia.

Овен

Зручний приємний день. У вас чудовий настрій, і ні дрібні неприємності, ні порушення планів не зможуть його зіпсувати. Ви швидко орієнтуєтеся в ситуації і знаходите вихід із будь-якого становища, навіть найскладнішого. Можна робити невеликі покупки, найкраще витрачати гроші на те, що вам потрібно для роботи та навчання. Також день вдалий для домашніх справ: з ними ви справляєтеся швидко і майже без зусиль. Нудьгувати Овнам не доведеться; представників знаку чекають зустрічі з друзями, прогулянки та поїздки. Не виключені й романтичні побачення, які пройдуть напрочуд приємно.

Телець

Не поспішайте: цей день абсолютно не підходить для того, щоб вирішувати питання поспіхом. Можливі розбіжності з друзями та союзниками, суперечки через дрібниці. Ви відстоюєте свою точку зору, але не завжди прислухаєтеся до чужої думки, а дарма: є шанс отримати слушну пораду чи корисну підказку. Втім, це сприятливий день для покупок, у тому числі дуже великих, а також укладання інших угод. Дуже приємним буде спілкування з жінками, у тому числі з тими, які приїхали здалеку. Можливі несподівані подарунки та приємні сюрпризи, наприклад, романтичного характеру.

Близнюки

Вдалий, приємний та легкий день. У вас багато чудових ідей, з реалізацією яких не виникне проблем. Знайти союзників і помічників буде легко: ваш ентузіазм заразливий, і охочих зайнятися чимось корисним разом з вами достатньо. Фінансове чуття загостриться; якщо у цей день ви укладаєте якісь угоди, вони дадуть прибуток, а якщо робите покупки, вони незмінно виявляються вдалими. Цей день дуже добре підходить для спілкування з близькими людьми: можна обговорювати будь-що, від планів на майбутнє до давніх проблем, які, як і раніше, не дають вам спокою. Нагод для сварок не виникне, досягти компромісу буде легко.

Рак

День нових ідей та сміливих планів. Раки розлучаються з сумнівами і тривогами, що заважали досягти успіху, починають діяти рішуче — і роблять саме ті кроки, які необхідні для успіху. Інтуїція буде на висоті: прислухайтеся до її підказок, і ви не припуститеся помилок, про які довелося б пошкодувати. Підходящий день для важливих розмов з близькими, обговорення питань, які не залишають вас байдужими. Не потрібно приховувати свої почуття, можна відкрито заявляти про бажання та очікування. Вечір — час приємних сюрпризів та гарних повідомлень.

Лев

День не позбавлений хвилювань та дрібних неприємностей, але ні те, ні інше не повинно зіпсувати вам настрою. Буде можливість зайнятися цікавою справою, яку довго доводилося відкладати через брак вільного часу. Також з'явиться шанс побачитися з людиною, за якою ви давно нудьгували; разом ви чудово проведете час. З грошима варто бути обережнішими, оскільки сьогодні ви схильні розпоряджатися ними легковажніше, ніж зазвичай. Бажано утриматися від незапланованих покупок та великих витрат.

Діва

Спокійний день. Встигнути потрібно дуже багато, проте вас постійно відволікають якісь сторонні думки, а також люди, які наполегливо потребують вашої уваги. Плани, які ви будували раніше, потрібно скоригувати; навряд чи це вас потішить, але потім ви зрозумієте, що все склалося найкращим чином. Спілкування з близькими вимагає терпіння та стриманості; часом ви можете дратуватися через дрібниці, нервувати і сердитися. Добре, якщо поряд буде людина, здатна розрядити напругу добрим жартом або лагідним словом.

Терези

Від нового дня не варто чекати чогось особливого. Він може завдати дрібних неприємностей і змусити похвилюватися, але в цілому складеться непогано. Навряд чи ви досягнете якихось значних успіхів, але зможете приємно провести час, відпочити і відновити сили. Майте на увазі, що значні навантаження сьогодні є небажаними; це стосується і фізичної праці та занять спортом. Ефективні спа-процедури та сеанси масажу, відвідування салону краси підніме настрій. Вдалими будуть експерименти з іміджем.

Скорпіон

Досить складною буде перша половина дня. Цього дня можуть виникати домашні проблеми, не виключені неприємні звістки. Надалі вплив позитивних тенденцій посилюватиметься, і день загалом складеться досить вдало. Особливо гарним він буде для творчих особистостей: таких Скорпіонів відвідає натхнення, до того ж вони знайдуть віру в себе, якої останнім часом не вистачало. Добре розпочинати навчання; нові знання підуть на користь. Вечір варто провести із друзями, ви отримаєте масу позитивних емоцій.

Стрілець

День буде нічим не примітним, якщо ви самі не докладете зусиль, щоб він пройшов яскраво та неповторно. Знайдіть собі цікаву справу, залучіть до неї друзів та близьких, поекспериментуйте з новими методами досягнення мети, і ви не тільки отримаєте блискучий результат, але й чудово проведете час. Ви добре ладнаєте з представниками протилежної статі, справляєте на них найприємніше враження. Якщо ви проявите ініціативу, стане можливим початок романтичних відносин із людиною, яка давно вам симпатична.

Козеріг

Дуже зручний день, добре підходить для нових починань, у тому числі великих і серйозних. Ви сповнені рішучості і готові подолати всі перепони; нехай і не відразу, але ви досягнете того, чого прагнете. Буде шанс отримати підтримку впливових людей або тих, чий досвід воістину безцінний. Вдалий день для спілкування з родичами, зміцнення сімейних зв'язків. Завдяки вашій тактовності та делікатності вдається врегулювати давні розбіжності, налагоджуються стосунки з людьми, з якими ви раніше не знаходили спільної мови.

Водолій

Проблем не виникне, якщо ви самі їх не створите. Ви занадто довірливі, часто йдете на поводу у людей, які обіцяють багато чого, але не збираються робити для вас зовсім нічого. Покладайтеся лише на перевірених союзників, і ви зможете уникнути багатьох неприємностей. Можна будувати плани на майбутнє: ви правильно оцінюєте власні сили та можете передбачити, як розвиватимуться події. Хороший день для спілкування з друзями дитинства та юності, відновлення старих стосунків. Можливі несподівані візити, які вас дуже потішать.

Риби

Дуже сприятливий день для спілкування. І з новими знайомими, і з тими, кого знаєте давно, ви ладнаєте відмінно і легко знаходите спільну мову. Можна розпочинати спільні справи та проекти, планувати довгострокові далекі поїздки, займатися організацією спільного дозвілля. Імовірні вдалі покупки. Сьогодні ви схильні купувати речі, на які в інший час не звернули б уваги; тішити вас вони будуть довго. Вдалий день для того, щоб проявити ініціативу в особистих відносинах, зробити приємний сюрприз коханій людині.

Нагадаємо, що вже зараз слід готуватися до важливої астрологічної події — з 24 березня найменша і найзагадковіша планета Сонячної системи — Плутон — переходить у знак Водолія, і перебуватиме там упродовж 20 років.

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