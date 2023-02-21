Він так і не побачить свою другу дитину, яку кохана носить під серцем: щемлива історія про загиблого українського воїна

20 лютого провели в останню путь 36-річного навідника із Русави на Вінниччині Володимира Богуцького. У Збройних силах України він служив з 28 липня 2022 року. Відомо, що 36-річний навідник механізованого батальйону загинув в Куп’янському районі Харківської області. Обірвалось життя в результаті ворожого обстрілу під час бою. Без батька залишилися 14-річний син Тимур та ще ненароджене дитя, яке носить під серцем дружина Наталя, повідомляє місцеве видання «Ямпільські вісті».

Володимир був звичайним сільським парубком, господарем та щирим українцем. Він побрався зі своєю дружиною та почав господарювати біля старенької хати своєї бабусі. Зараз це доглянутий будинок та територія, де до всього була прикладена його працьовита рука.

«Завжди усміхнений та веселий. Дуже добре танцював, займався спортом, був гарним організатором, — розповіла журналістам класна керівниця загиблого Людмила Федорович. — Все горіло в його руках, але не міг терпіти несправедливості. Володя не міг бачити, як гинуть хлопці й теж пішов воювати, боротися із несправедливістю. Саме перед війною учні мого класу хотіли організувати зустріч із випускниками, але війна завадила цим планам. Коли ми зустрічали сонце після випуску, відкоркували пляшку шампанського і в порожню вкинули записки зі своїми мріями, аби через роки прочитати. Я зберегла все, хоч минуло вже 15 років. Шкода, що майже все вже вицвіло, але дещо прочитала. Вова написав, що хоче мати гарну родину і приносити користь людям… Впевнена, що він ще багато міг би зробити».

Поховали бійця з усіма військовими почестями на місцевому цвинтарі. Прапор, яким була обгорнута труна та Грамоту Пошани і Скорботи, підписану Головнокомандувачем ЗСУ, передали дружині Наталі. Знаково і від того дуже боляче, що проводжали полеглого воїна в останню дорогу саме 20 лютого — в День Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, раніше в «ФАКТАХ» була опублікована розповідь Героя України Євгена Соловйова про унікальну повітряну операцію з вивезення поранених з оточеного Маріуполя.

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