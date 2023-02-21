Показав окупантам дорогу на столицю: староста селища на Київщині виявився зрадником

СБУ затримала старосту одного із селищ на Київщині, який надав рашистам маршрути доріг для наступу на столицю — зрадником виявився очільник селища Озера Гостомельської громади.

Як повідомили представники контррозвідки Служби безпеки, фігурант вже на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу — надав рашистам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун.



У подальшому зрадник супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва українських селища і намагались прорватися до Києва.



Аби убезпепечити запроданця, який особисто брав участь у захопленні рідного краю, йому видали автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак. У такому «вигляді» він патрулював місцеві населені пункти і «зливав» до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів.



Крім того, він організовував «розквартирування» особового складу зс рф в оселях людей, які виїхали з району, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт.



Не дивлячись на скоєне, після звільнення Київщини зрадник залишився у селищі, і сподівався уникнути правосуддя, однак співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля.



Наразі йому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше українські воїни розповіли, якими зусиллями вдалося стримати ворога у Мощуні під Києвом.

Фото СБУ

636

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram