Банкова готується до виборів? У регіонах під Зеленського підбирають кандидатів

Останнім часом в Україні спостерігається сплеск політичної активності. Окремі маркери вказують на те, що різні політичні сили готуються до майбутніх парламентських виборів. Навколо цієї дати, яка залежить від ситуації на фронті й формату виборчої системи, дискусії тривають — від проведення парламентських виборів по відкритих регіональних списках до повернення до закритих списків та змішаної системи, де 50% обиратимуться за партійними списками, 50% - в мажоритарних округах.

Найбільшу підготовчу активність демонструє партія влади, завданням якої є не лише капіталізувати поточний високий рейтинг президента у відповідні показники по всій країні, а й консолідувати регіональні еліти навколо єдиних центрів впливу й прийняття рішень. Наразі рейтингові показники регіонального лідерства є визначальними для мажоритарної системи та відкритих списків. У випадку виборів по закритих списках потенційні кандидати від партії влади розглядаються на предмет професійних компетенцій.

Схоже, в Офісі президента не хочуть наступати на електоральні граблі «весільних фотографів» і прагнуть унеможливити потрапляння в списки токсичних або випадкових людей.

Якщо розглядати ситуацію рандомно, першою в алфавітному порядку йде Вінницька область.

Від початку президентства Володимира Зеленського Вінниччина була своєрідною «білою плямою» на політичній мапі монобільшості. Це чи не єдина область, де більшість з 8 нардепів- мажоритарників, обраних на позачергових парламентських виборах 2019 року, не представляють президентську партію. Роком пізніше, на місцевих виборах, в багатьох місцевих радах більшість утворили депутати від партії Володимира Гройсмана, який відкрито дистанціюється від Банкової.

Попри явно несприятливу ситуацію та відкритий конфлікт з групою Гройсмана, голова місцевої ОВА Сергій Борзов з початку повномасштабного російського вторгнення не відштовхнув місцеві еліти, а обрав стратегію об’єднання усіх проукраїнських сил навколо президентської вертикалі.

Так, від самого початку повномасштабної агресії росії у Вінницькій області спостерігалося зближення позицій влади та місцевого політичного об’єднання «Ми — Вінничани». До складу якого входять три чинних нардепи, ексгубернатори та інші впливові фігури регіону. За даними єдиного відкритого соціологічного дослідження за період воєнного стану компанії Socis, представники цієї групи мають шанси виграти 5 з 8 мажоритарних округів, ще в одному окрузі електоральне лідерство утримує голова президентської партії, народний депутат від «Слуги народу» Ірина Борзова, яка, судячи з її активності в області та інформаційному полі, може очолити майбутній список «Блоку Зеленського».

Наприкінці року цей альянс фактично оформився в регіональний список президентської партії. Такий висновок напрошується через спільну появу голови військової адміністрації, представників «Слуги народу» та «вінничан» на шпальтах друкованих та інтернет-видань.

Подібний пілотний проєкт реалізується одночасно в декількох регіонах Центральної України, де вплив президентської партії раніше вважався незадовільним. А ефективність реалізації політичного завдання главами областей буде ключовим KPI для голів військових адміністрацій.

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