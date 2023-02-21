Обіцяли більше: таджики, яких окупанти найняли для риття окопів в Україні, бідкаються, що їм мало заплатили

Мігранти з Таджикистану поскаржилися в поліцію країни-терористки через невиплату їм обіцяної заробітної плати за будівництво окопів на окупованій російськими військами території Запорізької області України. Про це повідомляє телеграм-канал Baza з посиланням на одного з таджикистанців на ім’я Амінжон.

Він розповів російським ЗМІ, що за один окоп їм пообіцяли 800 тисяч рублів. В результаті чоловіка та ще 32 громадян Таджикистану та Узбекистану відправили до Запорізької області на автобусі. Мешкали вони у покинутих будинках, а самі окопи рили тракторами. Після чого посилювали їх дерев'яними балками.

Амінжон вирив два окопи, проте Сергій, який наймав його, заплатив йому лише 595 тисяч рублів замість обіцяних 800 тисяч за кожний окоп. За словами таджика, не всі посібники окупантів змогли повернутися до Москви, оскільки один із них втратив кисть руки, в іншого трапився апендицит, але жодної медичної допомоги вони не отримали.

Тому обдурені окупантами написали заяву у поліцію. Але добитись грошей буде важко, з ними навіть не підписували договорів. Після скарги таджику почали телефонувати з незнайомих номерів із погрозами — невідомі вимагають від нього забрати заяву, або «вони приїдуть і розправляться з ним», стверджує Baza.

Видання додає, що це вже не вперше росіяни дурять таджиків, які у пошуках грошей їдуть на війну до України і допомагають загарбникам.

Нагадаємо, що Таджикистан в обхід санкцій контрабандою поставляє рф складові для виготовлення ракет.

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