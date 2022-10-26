В обхід санкцій: яка країна контрабандою поставляє рф складові для виготовлення ракет

Очільник Таджикистану Емамолі Рахмон — це однояйцевий близнюк путіна. Він забезпечує росію не лише наркотиками, у цій схемі очільник кремля має дуже велику зацікавленість, а й через Таджикистан постачає в рф контрабандну електроніку для виготовлення ракет. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Водночас експерт нагадує, що 2017 року росія через Таджикистан постачала в Афганістан, а саме Талібану, зброю. Про це розповідав тогочасний командувач групою військ США в Афганістані.

Щоправда, якщо Білорусь росіяни можуть повністю роззброїти, то з Таджикистаном ситуація складніша. Він, так само як і росія, має свої недоімперські, реваншистські амбіції до Киргизстану у якого намагається «відкусити» частину території.

«Звісно, Таджикистан може надати росії можливість використовувати свої арсенали збереження та склади, проте якою ціною? Що за це дасть йому росія — питання. Ми вже бачимо, що рф надала Ірану технології. „Шахед-136“ отримав блок „Глонасс“, бо у Ірану немає можливості супутникового наведення. Говорячи про Таджикистан, він може отримати від росії, як варіант, лояльність щодо початку бойових дій проти Киргизстану з подальшим захопленням частини його території», — розповідає Олександр Коваленко.

Сьогодні світова спільнота бачить як Таджикистан концентрує свої війська біля кордону спірних територій з Киргизстаном. Не виключно, що саме це і є елементом торгу.

Нагадуємо про те, що не можна публікувати фото залишків дрону — це допомога ворогові, пояснює інструктор з підготовки снайперів.

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