Путіну закрили рота: сайти телеканалів пропагандистів рф перестали працювати під час послання федеральним зборам

Перед першою річницею ганебного вторгнення «колись другої армії світу» в Україну президент країни-агресора вибрався з бункеру і попри відсутність обіцяних перемог, звернувся із посланням до федеральних зборів країни.

Під час виступу він, як завжди, ніс повну нісенітницю про те, що це начебто Україна напала на росію після підбурювання з боку західних союзників, що рф змусили застосувати силу і т.д.

На щастя, не допомогу глядачам прийшли невідомі хакери, які атакували сайти пропагандистських каналів кремля, позбавивши їх можливості транслювати подібну нісенітницю.

Про це йдеться у повідомленні опозиціонерів «Команди Навального».

Скрін сторінки одного з пропагандистських ресурсів

Також повідомляється, що сайт «Смотрим.ру» (офіційний сайт для трансляції «Росії 24») перестав працювати, а сайт Першого каналу працює з перебоями. Телеграм-канал «Ви слухали Маяк» пише, що DDoS-атаку зазнали сервери ВДТРК. ТАРС повідомляє, що сайт компанії перестав працювати.

Тобто, в ефірі ерефії царив повний безлад, а головному брехуну росії надійно заткнули рота.

Хто саме спромігся це зробити, розповів політтехнолог Олексій Голобуцький.

«Ми вміємо контратакувати. Маленький приклад: саме під час виступу маразматичного диктатора українські хакери завалили сайт ВДТРК, який володіє головними пропагандистськими ресурсами. Символічно. Цей рік показав — у кібервійні росіяни програють. І це при тому, що, за оцінками спеціалістів, сьогодні всю свою увагу кремлівські хакери зосередили на нашій державі», — зазначив він у мережі.

За інформацією Голобуцького, навіть Захід реально вчиться в нашої кіберармії. І дуже радіє, що Україна для всього світу стала кіберщитом від рф. Бо навіть країни НАТО не мають досвіду нейтралізації загроз такого рівня, тож тепер змушені швидко змінювати свої протоколи продитії.

Тим більше, Захід не очікував, що, виявляється, можна поєднати ресурси СБУ з ІТ-волонтерами і створити справжню масову «кіберармію». Де навіть домогосподарка може скачати собі програму на телефон і DDosити російські сайти.

«Тож, думаю, реальну історію кібервійни напишуть вже після її закінчення. Точніше знімуть голлівудський блокбастер чи зроблять комп’ютерну гру за мотивами. Впевнений, що українці пройдуть в ній всі рівні. Фінальний рівень — „Карлик в бункері“ — ще попереду», — резюмує політтехнолог.

Нагадаємо, що вже одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну наші кібервійська виклали у мережу базу телефонів путінської адміністрації.

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