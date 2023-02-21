Зірка «Дизель Шоу» перейшла на роботу на російський телеканал

Зірка гумористичного проекту «Дизель Шоу» Маруся Грицук, яка під час початку повномасштабного вторгнення була в Києві та 17 днів провела в окупації в області, тепер працює на «ТНТ International» в Білорусі. Це міжнародна версія російського телеканалу, яка транслює майже ідентичну продукцію. Грицук веде популярне ранкове шоу «Підйом». Про це вона після року мовчання у соцмережах розповіла в Інстаграм та показала кадри зі знімального майданчика.

Схоже, зірку не обходить, що власником ТНТ є російська компанія «Газпром-медіа».

Нагадаємо, напередодні повномасштабного російського вторгнення Маруся приїхала до Києва, де брала участь в концерті «Дизель Шоу». Під час атаки вони виїхала до колеги за місто, але опинилася в окупації. Як розповідав художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов, Грицук евакуювали в Білорусь на танку.

«Вона потрапила в окупацію під Києвом. 17 днів вона з сім'єю просиділи без зв’язку та світла. На 17-й день чоловік домовився її забрати. За нею приїхав танк і її забрав. Її чоловік — артист. Просто хотів врятувати свою дружину, бо ми не могли допомогти. Вони дуже сильно ризикували», — розповідав Крутоголов.

Сама Грицук ситуацію не коментувала, так само мовчала і про війну в Україні.

А ще один білорус в команді «Дизелів» Євген Сморигін, який давно мешкає в Києві, засудив російську агресію та має намір отримати українське громадянство.

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