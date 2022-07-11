Вивозили на танку з боку Білорусі: Єгор Крутоголов зізнався, як евакуювали з окупації Марусю Грицук
Художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов, який опинився в центрі скандалу через невиплату гонорару колишньому співробітнику, розповів, як евакуювали з України білоруську акторку Марусю Грицук.
В інтерв'ю Григорію Решетнику для його проекту «Як ти?» артист розповів, що 23 лютого був великий концерт «Дизель Шоу», всі актори були в Києві.
«Напередодні війни мій старший син Лев разом із мамою були на змаганнях з картингу в Італії. Лев потрапив в аварію — лежав у лікарні 12 днів. Їх випустили 22 лютого зі шпиталю, а 23 ми знімали концерт у Палаці „Україна“. Після цього о 12-й ночі я поїхав до Жулян зустрічати Катю з Льовою. Ми приїхали додому, тільки заплющили очі й почули вибух. Я почував себе безпорадним. Я не знав, що робити, я не готувався до війни. Першого дня я думав: все, нам кришка! Їхати? Куди? Чи є взагалі в Україні безпечне місце? Тому ми вирішили залишитися вдома. Гелікоптери та винищувачі пролітали над нашим будинком і це було дуже страшно! Були прильоти ракет неподалік нас», — розповів Єгор.
Він каже, що російські та білоруські актори стали свідками вторгнення, дехто пережив окупацію. З перших днів вони назвали війну війною, записали відео з антивоєнними закликами.
«Люди зараз дуже підозріло ставляться до „хороших росіян“, але це мої друзі. Вони мають нормальну позицію та любов до України та українських людей. Це дуже важливо!», — сказав Крутоголов.
За його словами, Маруся Грицук опинилася в окупації, 17 днів вона перебувала в будинку шеф-редактора «Дизель Студіо», ховалася від обстрілів у підвалі. Її чоловік своїми каналами домовився про евакуацію, акторку вивозили до Білорусі, яку РФ використовує як військовий плацдарм, на танку.
«Вона потрапила в окупацію під Києвом. 17 днів вона з сім'єю просиділа без зв'язку та світла. На 17-й день чоловік домовився її забрати. За нею приїхав танк та її забрав. Її чоловік — артист. Просто хотів врятувати свою дружину, тому що ми не могли допомогти. Вони дуже сильно ризикували», — розповів Крутоголов.
До будинку російського актора Сергія Писаренка, який живе із сім'єю у Києві, потрапив снаряд. Після цього він виїхав за кордон.
Його колега Євген Нікишин повернувся до росії. Єгор каже, що спілкування з ним зараз зведене до мінімуму.
«Щодо Жені Нікішина, тут складніше, тому що його родина в росії. Він повернувся до Магнітогорська і зараз ми майже не спілкуємося, тому що, ймовірно, їх теж прослуховують», — сказав Єгор.
Раніше білоруські актори Євген Сморигін та Дмитро Танкович заявили, що давно вважають себе українцями.
Сморигін із дружиною та трьома дітьми виїхав до Болгарії.
Фото «Дизель Студіо»296
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