Вивозили на танку з боку Білорусі: Єгор Крутоголов зізнався, як евакуювали з окупації Марусю Грицук

Художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов, який опинився в центрі скандалу через невиплату гонорару колишньому співробітнику, розповів, як евакуювали з України білоруську акторку Марусю Грицук.

В інтерв'ю Григорію Решетнику для його проекту «Як ти?» артист розповів, що 23 лютого був великий концерт «Дизель Шоу», всі актори були в Києві.

«Напередодні війни мій старший син Лев разом із мамою були на змаганнях з картингу в Італії. Лев потрапив в аварію — лежав у лікарні 12 днів. Їх випустили 22 лютого зі шпиталю, а 23 ми знімали концерт у Палаці „Україна“. Після цього о 12-й ночі я поїхав до Жулян зустрічати Катю з Льовою. Ми приїхали додому, тільки заплющили очі й почули вибух. Я почував себе безпорадним. Я не знав, що робити, я не готувався до війни. Першого дня я думав: все, нам кришка! Їхати? Куди? Чи є взагалі в Україні безпечне місце? Тому ми вирішили залишитися вдома. Гелікоптери та винищувачі пролітали над нашим будинком і це було дуже страшно! Були прильоти ракет неподалік нас», — розповів Єгор.

Він каже, що російські та білоруські актори стали свідками вторгнення, дехто пережив окупацію. З перших днів вони назвали війну війною, записали відео з антивоєнними закликами.

«Люди зараз дуже підозріло ставляться до „хороших росіян“, але це мої друзі. Вони мають нормальну позицію та любов до України та українських людей. Це дуже важливо!», — сказав Крутоголов.

За його словами, Маруся Грицук опинилася в окупації, 17 днів вона перебувала в будинку шеф-редактора «Дизель Студіо», ховалася від обстрілів у підвалі. Її чоловік своїми каналами домовився про евакуацію, акторку вивозили до Білорусі, яку РФ використовує як військовий плацдарм, на танку.

«Вона потрапила в окупацію під Києвом. 17 днів вона з сім'єю просиділа без зв'язку та світла. На 17-й день чоловік домовився її забрати. За нею приїхав танк та її забрав. Її чоловік — артист. Просто хотів врятувати свою дружину, тому що ми не могли допомогти. Вони дуже сильно ризикували», — розповів Крутоголов.

До будинку російського актора Сергія Писаренка, який живе із сім'єю у Києві, потрапив снаряд. Після цього він виїхав за кордон.

Його колега Євген Нікишин повернувся до росії. Єгор каже, що спілкування з ним зараз зведене до мінімуму.

«Щодо Жені Нікішина, тут складніше, тому що його родина в росії. Він повернувся до Магнітогорська і зараз ми майже не спілкуємося, тому що, ймовірно, їх теж прослуховують», — сказав Єгор.

Раніше білоруські актори Євген Сморигін та Дмитро Танкович заявили, що давно вважають себе українцями.

Сморигін із дружиною та трьома дітьми виїхав до Болгарії.

Фото «Дизель Студіо»

296

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter