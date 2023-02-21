Аліна Гросу повернулась в Україну, та не на довго

Популярна співачка та акторка Аліна Гросу, яка поїхала на навчання до США, повернулася до дому. Вона провела час з рідними в Чернівцях та замилувала світлинами з молодшим братом Михайлом, за яким дуже скучила.

«Боже, як виросло моє сонечко, а я й не помітила! Вже скоро братик в перший клас піде. А я нарешті потрапила в рідне місто, де зарядилася енергією від сім’ї, близьких людей те друзів. Ні на секунду не хотіла би покидати рідні стіни, бо ніде так не добре, як вдома», — написала Гросу.

Та вдома вона була не довго. Артистка розповіла, що вже знову поїхала за кордон, щоб продовжити навчання.

«Мушу знову їхати, летіти… на навчання. А ще планую втілити в життя нові ідеї, музичні й не тільки, щоб весь світ ще більше говорив про нашу країну. А зараз на мене чекає дуже довга дорога», — розповіла Гросу.

Раніше вона розповіла, що після складного хірургічного втручання їй знадобилася реабілітація, яку проходила в шпиталі в Індії. Там вона не лише відновила здоров’я, а й схудла на майже п’ять кілограмів.

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