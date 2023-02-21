ФОП відкрив рахунки в іноземних банках: чи потрібно повідомляти про них податкову

Юридичні особи або фізичні особи-підприємці мають право відкривати рахунки в іноземних банківських установах.

«Інформація щодо банківських рахунків юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його запит щодо наявності банківських рахунків», — повідомляє Головного управління Державної податкової служби у м. Києві.

Таким чином, ФОП не має обов'язку повідомляти ДПС про свої рахунки відкриті в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України.

В роз'ясненні зазначається, що Податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами України не передбачено подання до ДПС юрособами або самозайнятими особами повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України.

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