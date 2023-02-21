У сім'ї чемпіона Європи сталося горе: його маленький син помер уві сні

У сім'ї 36-річного чемпіона Європи та бронзового призера чемпіонату світу зі спортивної гімнастики хорвата Маріо Можніка сталася трагедія. Його син, якому ще не виповнився рік, помер уві сні, повідомляє 24sata.hr.

«Наш маленький Матео заснув і не прокинувся… Дякую всім за підтримку, яку ви нам надаєте у ці найважчі хвилини», — написав спортсмен у соцмережі.

Маріо Можнік, який останнім часом очолював Федерацію гімнастики Хорватії, був бронзовим призером ЧС-2014, чемпіоном Європи-2015 та віцечемпіоном Старого Світу-2012. На світовій першості 2007 року гімнаст виконав новий елемент на поперечині, який згодом назвали його ім'ям.

Всі свої медалі (у нього також 19 нагород турнірів Кубка світу) хорват присвячував своєму молодшому на п'ять років брату Даріо, який раптово помер 22 листопада 2011 року. Він також займався гімнастикою та помер уві сні через фіброз серцевого м'яза.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у відомого футболіста збірної Камеруну померла 5-річна дочка.

Фото Pixsell

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