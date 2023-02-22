Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що російська армія знову обстріляла Херсон.

«Є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних… Цей російський обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети. Як і тисячі подібних російських обстрілів, які є справжнім посланням Росії світу. Держава-терорист ударами ракет по вулицях міст, по житлових будинках, по школах, по аптеках і лікарнях, по церквах, по зупинках автобусів, по ринках, по електростанціях намагається сказати світу, що на терор нібито варто зважати… Я впевнений, що ми поставимо на місце державу-терориста. Всі разом: українці і світ. Наша армія, наша розвідка, наша Служба безпеки та інші українські сили знайдуть і знищать тих, хто завдає цих жорстоких ударів по Херсону, по інших наших містах і регіонах», — заявив президент.

Зеленський також повідомив, що провів засідання Ставки — розширене й детальне.

«Включно з доповідями з передової від наших командувачів на найгарячіших напрямках. Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях», — розповів він.

Президент також повідомив про проведені зустрічі з делегацією Італії на чолі з прем’єр-міністром пані Джорджею Мелоні, а також з делегацією Конгресу США.

«Це дуже важливий сигнал для нашої держави, усього регіону та світу. Вчора — Президент Байден у Києві. Сьогодні — представники Конгресу, а саме — члени Республіканської партії. Наша співпраця з Америкою не припиняється ані на день, ані на хвилину. Ми разом дієво зміцнюємо глобальну безпеку. І, до речі, розгублені скарги, що звучать із Москви, є лише зайвим доказом нашої ефективності — України, Сполучених Штатів і всього вільного світу», — заявив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», 20 лютого президент США Джозеф Байден відвідав Київ з несподіваним візитом.

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