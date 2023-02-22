Місію гарматного м’яса виконано: у мережі показали кадри з російського аеропорту, де сотня трун з окупантами

Тelegram-канал «Любити Новосибірськ» опублікував відео, на якому зафіксовано близько сотні трун. Автори повідомляють, що зроблено його в аеропорту Новосибірська «Толмачево», а в цинкових ящиках — тіла загиблих на війні в Україні.

«Відео надіслали нашому боту. Працівники аеропорту показали, як до них прибувають сотні цинкових трун із тілами загиблих в Україні мобілізованих. На записі кілька десятків трун із прикріпленими свідоцтвами про смерть. На деяких написаний регіон або населений пункт, куди буде далі відправлено вантаж», — йдеться у дописі до відео.

Підписники уважно перерахували труни на відео. Їх близько 100. Коли відео було записано, невідомо. Telegram-канал NEXTA Live додав, що частина окупантів загинула під Бахмутом.

Нагадаємо, в Генштабі назвали втрати ворога за добу: Більше 700 окупантів, 10 танків та 9 броньованих машин.

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