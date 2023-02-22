39.24 / 39.84 41.31 / 42.15
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Місію гарматного м’яса виконано: у мережі показали кадри з російського аеропорту, де сотня трун з окупантами

21:15 23 лютого 2023
армія росії

Тelegram-канал «Любити Новосибірськ» опублікував відео, на якому зафіксовано близько сотні трун. Автори повідомляють, що зроблено його в аеропорту Новосибірська «Толмачево», а в цинкових ящиках — тіла загиблих на війні в Україні.

«Відео надіслали нашому боту. Працівники аеропорту показали, як до них прибувають сотні цинкових трун із тілами загиблих в Україні мобілізованих. На записі кілька десятків трун із прикріпленими свідоцтвами про смерть. На деяких написаний регіон або населений пункт, куди буде далі відправлено вантаж», — йдеться у дописі до відео.

Підписники уважно перерахували труни на відео. Їх близько 100. Коли відео було записано, невідомо. Telegram-канал NEXTA Live додав, що частина окупантів загинула під Бахмутом.

Нагадаємо, в Генштабі назвали втрати ворога за добу: Більше 700 окупантів, 10 танків та 9 броньованих машин.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Стало відомо, чи збільшать розмір пенсії по інвалідності у 2023 році

Стало відомо, чи збільшать розмір пенсії по інвалідності у 2023 році

люди

Щасливий березень: для яких знаків зодіаку перший весняний місяць принесе переміни на краще

карти

Настане судний день для ворога: маг зробив таро-розклад по війні на березень

Індексація пенсій у березні: кому виплати підвищать на 420, 700 і 1500 грн і більше

Індексація пенсій у березні: кому виплати підвищать на 420, 700 і 1500 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту