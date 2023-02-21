Жорстокість ніколи не придушить свободу вільних людей, росія ніколи не переможе Україну, — Байден у Варшаві

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв з офіційний візитом президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, який напередодні відвідав Київ.

Зустріч відбулася у Варшаві у президентському палаці, повідомляє канцелярія польської держави.

Спочатку очільники країн провели переговори за зачиненими дверима, а згодом виступили перед громадськістю на пресконференції.

Джо Байден подякував Дуді за надзвичайну підтримку України. Зокрема, за те, що Польща прийняла так багато українців, які рятувалися від війни.

Своєю чергою Дуда подякував Байдену за його візит до Києва — акт великої мужності, який став важливим знаком для багатьох. Вільний світ та його лідер — поряд з українцями.

Після цього президент США звернувся з промовою до поляків та українців у Варшаві.

Він зазначив, що путін помилився, коли напав на Україну, український народ виявився дуже сміливим та сильним.

«Рік тому всі казали, що Київ паде. Я щойно приїхав із Києва, і можу запевнити, що Київ стоїть, Київ сильний», — сказав президент США.

Він також зазначив, що путіну довелося відступити. Він думав, що Європа відмовиться від НАТО, а отримав Швецію та Фінляндію до НАТО. Весь демократичний світ надто згуртований і не втомиться допомагати Україні. НАТО зберегло свою єдність як ніколи.

Країни Заходу скоротили залежність від російських енергоресурсів.

«путін думав, що може використати енергетику як зброю. Але ні. Ми мобілізувалися та знизили свою залежність від російських енергоресурсів», — уточнив Байден.

Президент США наголосив, що події в Україні є найбільшим конфліктом у Європі після Другої світової війни, але США та Європа не прагнуть знищення росії.

«Я звертаюся до народу росії. США та країни Європи не намагаються контролювати чи зруйнувати росію. Захід не планує атакувати росію, як сьогодні заявляв путін. І мільйони російських громадян, які хочуть лише жити у світі зі своїми сусідами, нам не вороги», — заявив американський президент.

Байден заявив, що російські солдати вчиняють злочини проти людства в Україні.

Він натякнув, що до закінчення війни в Україні ще далеко: «Боротьба за свободу — це питання не одного дня і навіть року. Диктатор, який прагне відродити свою імперію, ніколи не пересилить любов до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою росії».

Про президента України Байден сказав, що путін зіткнувся з людиною, зробленою зі сталі.

Нагадаємо, у Києві Байден вшанував пам`ять українців, які загинули, захищаючи країну. Він наголосив, що його візит до української столиці повинен підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України. США створили коаліцію країн, щоб допомогти захистити Україну за допомогою військової, економічної та гуманітарної підтримки, і ця підтримка триватиме до перемоги України.

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