Диверсійно-розвідувальні групи противника намагаються прорватися на Харківщині, але одержують відсіч з боку ЗСУ, — Генштаб

Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав 9 ракетних, 4 з яких — по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог провів декілька безуспішних наступальних дій. Також здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки (Харківська область. — Авт.). Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області. В районі Бологівки (Харківська область. — Авт.) було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу. В результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію російської федерації», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне і Бахмут. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар’їнки та Пречистівки. Здійснили артилерійські обстріли по близько 20 районах населених пунктів.

«Російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема, з метою власного збагачення. Так, на одній із станцій технічного обслуговування у місті Токмак, загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу», — йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Там також додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

Як писали «ФАКТИ», протягом доби 21 лютого противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У населенних пунктах, зокрема, у Запорізькій області, знищені та пошкоджені житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні. На Херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

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