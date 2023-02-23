На Україну насувається холод: де чекати «жахливих» мінус 16 градусів

В Україні у середу, 23 лютого, буде хмарно, без опадів. Вітер північний з переходом у західній частині на південно-східний 5−10 м/с.

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця, повідомили в Укргідрометцентрі.



Температура у східних та північно-східних областях вночі 11−16° морозу, вдень 3−8° морозу. У західних, більшості південних областей та в Криму вночі 0−5° морозу, вдень 2−7° тепла, на Закарпатті до 10° тепла. На решті території вночі 5−10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На Київщині 23 лютого, згідно з даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5−10 м/с.

Температура по області вночі 5−10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, по Києву вночі 7−9° морозу, вдень близько 0°.

Раніше в Українському гідрометцентрі назвали цьогорічну зиму аномально теплою. Весну синоптики теж прогнозують теплішою, ніж завжди. Середньомісячна температура може перевищувати кліматичну норму на 1−2 градуси.

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