Скидаємо вагу без нудних одноманітних вправ: що таке глайдинг та яку користь він приносить жінкам (відео)

На відміну від знаменитою статичної планки, глайдинг — це особливий вид тренування, в основі якого лежить принцип ковзання зі спеціальними круглими дисками.

Якщо ви хочете поліпшити ваше тіло і позбутися проблемних зон без нудних одноманітних вправ, то глайдинг-тренування вам безумовно сподобаються.

Глайдинг-тренування були розроблені американським фітнес-тренером Мінді Милрей, яка хотіла створити ефективну програму без стрибків і ударних навантажень. Мінді більше 5 років присвятила наукових досліджень, які довели високу ефективність цього фітнес-інвентаря.

Тренування допомагають зміцнювати суглоби і зв’язки, а також розвивають рівновагу.

За рахунок подолання сили тертя з поверхнею, значно збільшується навантаження на м’язи. Відповідно, ефективність тренування підвищується.

Опорно-руховий апарат залишається неушкодженим. Передбачена навантаження не чинить на нього тиск, навпаки, зміцнюючи хребет і вирівнюючи поставу.

Глайдинг-тренування — чудове рішення для занять вдома, адже ковзати можна за рахунок підручних матеріалів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про комплекс ефективної зарядки для людей, які мають зайву вагу, від відомої фітнес-тренерки Аніти Луценко.

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