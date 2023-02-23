Можуть скомбінувати удари ракетами і «шахедами»: Буданов назвав дати можливих ударів рф по Україні

Президент рф влодимир путін відомий своєю любов'ю до символізму й дат, тож багато українців переймаються, що 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення, росія може вдатися до гучної провокації.

В очільника Головного управління розвідки при Міноборони України Кирила Буданова запитали, чи готує путін щось неочікуване на цей день.

В інтерв'ю «УП» він відповів, що готується «невеликий ракетний удар»: «Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар».

Буданов додав, що йдеться про дві дати — 23 та 24 лютого, але заспокоїв, що українці вже таке переживали понад 20 разів, нічого нового не буде. Так, росія може скомбінувати удари «Шахедами» й ракетами, та це вже не нові методи.

Також очільник української розвідки спрогнозував розвиток подій навесні, які, ймовірно, будуть визначними в цій війні.

« До 31.03.2023 — це черговий дедлайн вони (вороги. — Авт.) хочуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей», — пояснив Буданов.

Він додав, коментуючи складну ситуацію в Бахмуті, що для нас стратегічно важливий кожен міліметр нашої Батьківщини, і це треба зрозуміти.

«Я казав багато разів, знову ж вам повторюю, що кожен втрачений метр ситуативно, можливо, врятує життя одному-двом бійцям. Але от при поверненні цього метра — забере життя у десяти бійців», — заявив голова української розвідки.

Крім того, Буданов відкинув твердження про те, що рф намагається затягнути війну. За його словами, це все навпаки, країна-агресорка хоче це якомога швидше закінчити.

«росія всіляко намагається, наскільки можливо швидше закінчити війну. Але їхній військовий блок все ще намагається довести, що «ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо», — сказав очільник ГУР.

Нагадаємо, нині рф веде активні бойові дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, сподіваючись на бодай якийсь успіх.

Фото з соцмереж

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