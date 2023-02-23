ЗСУ відправили до пекла ще 790 окупантів, знищивши 24 броньованих машини і 16 танків, — Генштаб

Розпочалася 365 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог кілька днів поспіль веде наступ дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Проте через провал наступу та значні втрати у живій силі під Вугледаром особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях.

Російські окупанти продовжують насаджувати паспортизацію громадянам України. Так, жителям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місті міграційної служби.

Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Загалом майже за рік протистояння втрати ворога лише у живій силі склали 145 850 осіб, в т. ч. минулої доби «до Кобзона» вирушили ще 790 загарбників. Також Сили оборони утилізували 16 танків, 24 ББМ, 7 артилерійських систем, 3 тактичні безпілотники, 3 засоби спеціальної автотехніки та один ворожий засіб ППО.

З коментарів під постом Генштабу видно, що українці дуже пильно стежать за кількістю знищених «асвабадітєлєй» і не втомлюються дякувати захисникам.

«Віримо в Збройні Сили України! Зберігаємо спокій. Допомагаємо один одному! Смерть ворогам!!! Все буде УКРАЇНА», — пише один з коментаторів.

Нагадаємо, що на думку Києва та Лондона, зараз для України настав час скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою і ще раз продемонструвати путіну, що Україна врешті-решт переможе.

Фото Генштабу ЗСУ

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