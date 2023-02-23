Rolling Stones записали новий альбом із Полом Маккартні

У середу, 22 лютого, стало відомо, що легендарний рок-гурт Rolling Stones завершив запис нового альбому. Це буде перший диск британських рок-ветеранів із 2016 року. Тоді вони випустили альбом Blue&Lonesome, але його було складено з кавер-версій старих блюзових пісень. Останній диск Rolling Stones, до якого музиканти включили лише новий матеріал, вийшов 2005 року. Він називався A Bigger Bang.

Вже одна тільки новина про появу незабаром нового альбому такого гурту, як Rolling Stones, є сенсацією. Проте Мік Джаггер та компанія вирішили остаточно підірвати інформаційний простір та соцмережі. Як повідомляє американський журнал The Rolling Stone, у записі однієї з пісень взяв участь… Пол Маккартні!

За даними видання, його запросили як бас-гітариста. І це звучить неймовірно, оскільки The Beatles і Rolling Stones завжди були конкурентами і раніше ніхто з учасників двох супергруп не записував пісні разом.

До речі, у соцмережах ходять тепер чутки, що разом із Маккартні у студії побував і Рінго Старр. Не вірте — журнал The Rolling Stone категорично це заперечує.

Новий альбом записували у Лос-Анджелесі. Як продюсер виступив Ендрю Уатт. Він має великий вплив у музичному світі. Працював разом з Оззі Осборном, Майлі Сайрус, Post Malone та багатьма іншими зірками. Альбом Rolling Stones знаходиться зараз на етапі мікшування.

Зрештою, ще одна новина про майбутній диск. У кількох піснях музиканти мають намір використати барабанні партії, які встиг записати ударник Rolling Stones Чарлі Воттс. Нагадаємо, знаменитий музикант помер у серпні 2021 року у віці 80 років.

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