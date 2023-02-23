Зрадників ніде не люблять: у Криму приховують обставини загибелі місцевих окупантів

Незаконні «адміністрації» в окупованому Криму змушені називати персоналії «вантажу 200», які раніше були відсутні у відкритих джерелах, проте про подробиці загибелі загарбників жодного слова. Про це повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму».

«В Керчі чиновники заявили про нові пам’ятні дошки за Русланом Умеровим та Павлом Ярмоленком. Якщо щодо «контрактника» Умерова, убитого у липні 2022 року, окупанти писали відповідний некролог, але без вказівки будь-яких обставин загибелі, то з Ярмоленком жодних заяв про його загибель у відкритих джерелах немає. При цьому в Керчі можна відстежити біографію колаборанта Павла Ярмоленка 1987 року народження.

Він з 2014 року обслуговував окупантів у ролі «начальника 17 пожежної частини 3 пожежно-рятувального загону», і як майор неодноразово отримував, до 2021 року включно, всілякі фейкові нагороди та заохочення від загарбників. Саме ця пожежна частина відповідальна за гасіння загорянь на портових об’єктах Керчі, а також у Керченській протоці. Сам Ярмоленко явно не персона такого рівня, що потрапила б на фронт у ролі людини з саперною лопаткою. Тому з’ясування обставин та дати його загибелі, про які скромно замовчують окупанти, варто вважати цікавим".

Ще один приклад, додають експерти — окупанти намагаються «прославляти» Олексія Аврамченка з Сімферополя, зрадника Батьківщини. Він до 2014 року служив заступником командира з виховної роботи Кримського територіального управління Військової служби правопорядку. Він «дослужився» в окупантів до заступника командувача 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії 8−1 армії, дислокованої раніше у Волгограді, і був ліквідований 9 липня 2022 року.

Нагадаємо, окупанти в Криму почали розширювати цвинтарі для військових рф.

190

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram