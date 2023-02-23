Ковбасний флешмоб: вдовам окупантів влада виділила «щедрі» подарунки

Дружин і матерів російських військових і бойовиків, які беруть участь у війні проти України, часто «нагороджують» дивними подарунками. Нещодавно в центрі уваги журналістів опинився скандал, що спалахнув через те, що вдовам окупантів подарували шуби, а потім забрали їх назад.

Але адміністрація Владивостока схоже, що вирішила їх переплюнути. У російському місті подарували дружинам загиблих в Україні російських військових продуктові набори. Про це повідомлялося в Telegram-каналі відомства, та коли новина розійшлася по ЗМІ, публікацію було видалено. Копію встигли зберегти в архіві.

Подарунки родичам загарбників вручав «один із провідних російських брендів м'ясної продукції на Далекому Сході». Серед продукції — ковбаси, сосиски, паштети, консерви та напівфабрикати. Судячи з публікацій у групі компанії в забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте», вона не вперше співпрацює з російською владою.

До цього вдовам окупантів вручали рушники, медалі та торти.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні ліквідували російського топ-десантника, заступника начальника штабу.

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