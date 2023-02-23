Роботи Бенксі на Київщині взяли під цілодобову охорону та навіть створили для них особливий мікроклімат

Керівництво Київської області вирішило захистити роботи вуличного художника Бенксі, чиї шедеври минулої осені були виявлені в Бородянці, Києві, Гостомелі, Горенці та Ірпені. Графіті будуть захищені не тільки від несприятливих погодних умов, але й від спроб викрасти їх для «порятунку» чи перепродажу, як то вже було в Гостомелі. Раніше, нагадаємо, склом від негоди та бажаючих що-небудь домалювати захистили одну з київських робіт художника.

На презентації, що проходила в Бородянці біля розбомбленого будинку, на стіні якого Бенксі зобразив маленьку гімнастку, заступник голови КОВА Олег Торкунов заявив, що «роботи Бенксі мають культурне та історичне значення для країни як пам’ятка того, що світло обов’язково перемагає темряву». Тому їх прикрили прозорими протиударними стінками, та обладнали мережею датчиків руху та удару, які в разі чого включають сирени та посилають сигнал до охоронної компанії. А маленького дзюдоїста (в Бородянці), що перемагає путіна, додатково захистили цілим павільйоном, де буде підтримуватися спеціальний мікроклімат, повідомляє КОВА.

Цей захист, розроблений Ajax Systems і встановлений на чотирьох графіті в Ірпені, Бородянці та Горенці, не буде залежати від вимкнення електроенергії та діятиме за допомогою бездротового зв'язку з пультом охорони. Він буде працювати цілодобово, та все ж вважається тимчасовим. Наразі розв’язується питання музеєфікації робіт митця.

До речі, днями до суду передали обвинувальний акт проти киянина, що організував викрадення «Жінки в протигазі» зі стіни будинку в Гостомелі. За версією слідства, він планував продати графіті. Його ж помічники від відповідальності були звільнені, оскільки вважали, що демонтаж муралу проводився з дозволу влади, повідомляє Київська обласна прокуратура. За закінчений замах на викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», услід за британцем Бенксі та французом Крістіаном Гемі (C215) свої графіті в Україні лишив ще один знаменитий вуличний художник — італієць Сальваторе Бенінтенде на псевдо TvBoy, який «посадив» путіна.

Фото з сайту Київської обласної військової адміністрації

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram