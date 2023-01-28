Італійська зірка стріт-арту TvBoy, який «посадив» путіна, розмалював будинки Бучі

Услід за британцем Бенксі та французом Крістіаном Гемі (C215) Україну відвідав ще один знаменитий вуличний художник — цього разу італієць Сальваторе Бенінтенде на псевдо TvBoy. Його роботи на руїнах Центрального будинку культури та стадіону в Ірпені зазнімкував кінопродюсер Руслан Савчук.

Фото Руслана Савчука

Фото Руслана Савчука

Побував художник і в сусідній Бучі, де його графіті відтепер — на стінах будинку біля міськради (на фото в заголовку) та Бучанського ліцею. Причому, як натякнув міський голова Анатолій Федорук — це далеко не всі роботи митця з Палермо, що побував на Київщині. Голова запропонував бучанцям квест — надсилати йому в коментарі фото знайдених графіті італійця.

Сальваторе Бенінтенде з першого дня широкомасштабного вторгнення росіян в Україну виступив проти російської агресії — зупинити вторгнення, допомогти українцям закликають його роботи, а також сторінки в соцмережах із сотнями тисяч підписників. Так, вже 24 лютого він опублікував свою першу роботу проти цієї війни. З того часу його графіті з закликами захистити Україну регулярно зʼявлялися в багатьох містах світу. Біля мерії Барселони у березні він створив мурал «Мрія» — путіна за ґратами.

Цей мурал біля мерії в Барселоні художник назвав «Мрія»

Також у Барселоні — «Я з України, дякую за це» («Ми стоїмо за надію»). А портрет Володимира Зеленського художник назвав «Будь ласка, зупиніть це божевілля».

Ця робота TvBoy має назву «Будь ласка, зупиніть це божевілля»

Як повідомляли «ФАКТИ», Бенксі, якому пообіцяли вибити зуби за графіті в Києві, розповів, як в Україні за ним ганялася поліція.

Фото з телеграм-каналів бучанської міськради та Анатолія Федорука, а також з фейсбук-сторінки TvBoy

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