Бенксі розповів, як в Україні за ним ганялася поліція, після чого він отримав звання почесного громадянина

Бенксі, видатний британський художник, що вже не раз допомагав Україні, проводить нову акцію. Він виставив на продаж 50 своїх принтів, щоб зібрати чверть мільйона фунтів на допомогу українцям Донбасу, жінкам та ЛГБТ-спільноті. «Я зробив 50 таких скрінпринтів, всі кошти підуть нашим друзям в Україну. Відвідайте banksy.legacyofwarfoundation.com», — повідомив художник своїх прихильників у Телеграмі. Виготовлені трафаретним способом роботи Бенксі продає фонд Legacy of War («Спадщина війни»). Але, вказується на сайті, кожна робота дещо унікальна, бо Бенксі користується різаком для піци, імітуючи сліди щурячих кігтів, який щоразу лишає нові подряпини.

Тим часом Бенксі, певно, навіть не підозрює, що віднині він — почесний громадянин Ірпеня. Це звання ірпінська міськрада надала йому за привернення уваги світової спільноти до масштабів руйнувань міста та «увіковічення трагічної історії боротьби міста й ідеї його відродження».

«В Україні я бачив, як група „Спадщини війни“ надавала медичну допомогу, обігрівачі, свіжу воду і доброзичливе ставлення людям, що жили в розбомбленій будівлі. Вони також надали мені одну зі своїх машин швидкої допомоги для роботи. Це авто виявилося надзвичайно корисним, коли розгнівана бабуся виявила, що я малюю на її будинку, і викликала поліцію. Я відчуваю, що найменше, що я маю зробити, це зібрати достатньо грошей, щоб замінити номерні знаки на машині швидкої допомоги, яка перегрілася через мене», — заявив Бенксі.

На сайті фонду вказано, що художник несе всі видатки з виготовлення робіт, тому весь дохід від продажу піде на фінансування роботи команди «Спадщини війни» у зоні конфлікту в Україні. Кожна копія, підписана й пронумерована, коштуватиме 5 тисяч фунтів стерлінгів (плюс податки). До півдня пʼятниці (по Гринвічу), 16 грудня, кожен може зареєструватися на сайті, після чого компʼютер вибере 50 щасливчиків, які зможуть купити картини. Наголошується, що одна людина зможе придбати лише один примірник — боти і повторні реєстрації будуть дискваліфіковані.

«На кошти від продажу ми терміново купимо авто „швидкої допомоги“ та авто підтримки. Вони необхідні на Донбасі для продовження евакуації інвалідів, людей похилого віку та інших постраждалих від війни цивільних. Також — на підключення освітлення спільнотам, що переживають сувору зиму без електрики. І ми зможемо продовжити нашу підтримку київських прихистків для жінок та ЛГБТ-спільноти», — наголосив генеральний директор Legacy of War Foundation Джайлз Дулей.

«Спадщина війни» — міжнародна благодійна організація з головним офісом у Великій Британії, що допомагає цивільному населенню у зонах військових конфліктів. Цей фонд Дулей заснував потому, як одужав після важкого поранення в Афганістані. Колись він був фотографом моди, але кинув шоубіз заради документування наслідків воєнних конфліктів. Працював у багатьох «гарячих точках» Африки, Азії, Південної Америки, Україні. У 2011 році в Афганістані втратив обидві руки й ногу під час патрулювання з американськими солдатами, коли під ними вибухнув фугас.

Тим часом нового забарвлення набирає історія з викраденням роботи Бенксі в Гостомелі. Поліція затримала викрадачів, звинувативши їх в умисному пошкодженні майна оскільки викрадена картина була намальована на стіні будинку. Після чого зʼявилася версія, що роботу «викрали» у ході перформансу на замовлення Бенксі, щоб надати їй більшої вартості. Та черкаський митець Олександр Дувінський, один з виконавців акції, заявив, що зрізали картину лише для того, щоб зберегти її.

За його словами, рятувати картину вирішили після повідомлення про те, що пошкоджений будинок, на стіні якого була робота Бенксі, будуть зносити, як і інші, розбомблені росіянами. Тому вони не ховаючись удень зрізали й зафіксували графіті, знімаючи все це на відео, щоб використовувати його пізніше в публічному просторі чи з метою благодійності. «Ми ні в кого не просили дозволу, але й Бенксі не просив дозволу, коли робив свої малюнки. Цей будинок — суцільна руїна, я не розумію, як можна пошкодити те, що вже пошкоджено. Навіть якби мурал не знесли разом із будинком, він міг би зіпсуватися через негоду. Ми акуратно зняли плиту, загорнули в гофрокартон, поклали у спеціальні дошки та обмотали стретч-плівкою. Тільки запакували, і одразу прибула поліція», — говорить Дувінський. Причому на закиди щодо продажу роботи він вказує, що вартість робіт Бенксі знижується, коли їх забирають з місця створення.

Раніше поліція повідомляла, що затримані хотіли продати картину, щоб передати гроші на допомогу ЗСУ. Наразі робота чекає мистецтвознавчої експертизи, а у розслідуванні підозри нікому не предʼявлені — потрібно ще зʼясувати, наскільки великий збиток завдано будівлі, якщо вона до того була вже напівзруйнована.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Бенксі анонімно побував у кількох містах України, де зробив сім графіті, поспілкувався із місцевими жителями, і йому навіть пообіцяли повибивати всі зуби за таку творчість.

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