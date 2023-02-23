Збиралися подати до суду: принц Гаррі та Меган Маркл образилися на творців «Південного парку»

Принц Гаррі та Меган Маркл порушили мовчання з приводу виходу серії «Південного парку», в якій вони були нещадно осміяні. За чутками, які з'явилися відразу після прем'єри, Меган була вкрай засмучена тим, як її зобразили, і пара навіть подумувала подати до суду за наклеп.

Однак подружжя спростувало це, назвавши плітки «нудними та безпідставними», пише Daily Mail.

Епізод «Південного парку», присвячений Сассексам, називається The Worldwide Privacy Tour. Його герої — «принц і принцеса Канади», молода пара королівської крові, що сильно нагадує Гаррі і Меган, яка вирушає в тур з рекламою книги під назвою Waaagh, що нагадує обкладинкою мемуари Гаррі Spare.

Епізод з мультсеріалу

Епізод нашпигований всілякими нападками на Сассексів. Стен називає героїв «тупим принцем та його дурною дружиною», а Кайл скаржиться на приватний літак, припаркований біля їхнього будинку.

Починається серія з того, що вмирає королева Канади, схожа на покійну королеву Єлизавету II, та інші члени королівської родини освистують під час похорону принца та принцесу.

Мультяшні персонажі

Після цього, незважаючи на загальний негатив на свою адресу, пара з'являється на ТБ, щоб вимагати їхньої усамітнення. Принц тримає плакат з написом «Ми хочемо усамітнення», а принцеса — «Досить дивитися на нас». Потім вони сідають на свій приватний літак і вирушають у світове турне, під час якого скандують гасла на захист конфіденційності навіть перед кенгуру в Австралії.

У фільмі також зустрічаються алюзії на численні фотосесії Меган та безуспішну спробу подружжя зробити шоу на Netflix.

Нагадаємо, мемуари принца Гаррі «Запасний» мали зворотний ефект, і замість зростання популярності Сассексов вдарили по них майже не більше, ніж по реномі решти членів британської королівської родини.

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