Безжально принизили: Меган Маркл і принца Гаррі висміяли на весь світ

Зарозумілість герцога і герцогині Сассекських, яка у повній мірі проявилася к нещодавно опублікованих мемуарах молодшого сина британського монарха, певно, встигла набриднути багатьом людям у світі, тому подружжя вирішили прилюдно висміяли.

Задля цієї мети принца Гаррі і Меган Маркл перетворили на мультяшних персонажів і не пошкодували на їхню адресу неприємних слів, пише Daily Mail.

Віндзори з'явилися в одній із нових серій проекту «Південний парк». За сюжетом пара всіляко намагається усамітнитися та сховатися від преси. При цьому продовжує відвідувати телешоу та піарити мемуари сина короля Карла ІІІ.

Один із персонажів мультфільму не витримує і каже:

«Це серйозно зводить мене з розуму. Я втомився слухати про них, але я не можу нікуди від них подітися! Вони всюди, навіть на моєму обличчі. Послухай, Кайле, нас просто не турбує якийсь недалекий принц та його дурна дружина», — цитує персонажа видання.

Варто зазначити, що «Південний парк» у всьому світі дивляться мільйони людей, є його любителі і у нашій країні.

Відзначимо, що попри всі суперечки в королівській родині британські таблоїди пишуть, що король Чарльз просив архиєпископа Кентерберійського залагодити непрості стосунки, аби його молодший син з дружиною змогли бути присутніми на коронації у травні 2023 року.

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