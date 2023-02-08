Хочуть чогось веселого: Гаррі та Меган зніматимуть романтичні комедії

Принц Гаррі та Меган Маркл готові відмовитися від зйомок документальних фільмів про себе та перейти до створення романтичних комедій, повідомляє mirror.co.uk. Пара уклала багатомільйонну угоду з Netflix і наприкінці минулого року випустила свій суперечливий однойменний серіал про час перебування в королівській сім'ї. У ньому вони висунули кілька звинувачень проти членів королівської родини. Так, Гаррі стверджував, що принц Вільям кричав на нього під час так званого Сандрінгемського саміту. Подружжя також знялося в іншому серіалі Netflix під назвою «Жити, щоб бути лідером», який розповідає про впливових лідерів і про те, як вони допомогли змінити світ.

Однак пара готова відійти від створення документальних фільмів. Зараз у них в розробці веселі телесеріали, хоча вони не зніматимуться в них, щоб мати змогу займатися іншими проєктами, повідомило джерело виданню The Telegraph: «Більше уваги приділять вигаданому, сценарному контенту. Це будуть романтичні комедії, добрі та легкі програми».

Меган говорила про свою любов до романтичних комедій у минулому, кажучи, що вона дивилася «Коли Гаррі зустрів Саллі» «мільйон разів» і є великою шанувальницею Джулії Робертс. Також вона загадково відповіла журналу Variety минулого року, коли її запитали про ідеальний проєкт для Archewell: «Люди люблять любов. Я не є винятком. І наше визначення любові дуже широке: любов до партнера, любов до себе, любов до спільноти та сім'ї. Ми використовуємо це як основу для того, які шоу та документальні фільми ми хочемо створювати».

Раніше «ФАКТИ» писали, що одного разу п'яний принц Гаррі підняв по тривозі охорону палацу. Про цей інцидент розповів колишній охоронець палацу.

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