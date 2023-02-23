«Один із найбільш смертоносних дуетів сучасності»: київське «Динамо» потрапило до престижного футбольного рейтингу

Популярне британське видання FourFourTwo, що включило легендарного Олега Блохіна до топ-100 найкращих футболістів усіх часів, склало рейтинг найбільш культових команд, які виступали в Лізі чемпіонів, але не виграли найпрестижніший клубний трофей Європи.

Знайшлося у списку місце й київському «Динамо» зразка сезону-1998/1999, якому автори відвели 13-те місце. Нагадаємо, команда під керівництвом Валерія Лобановського дійшла у тій єврокампанії до півфіналу Ліги чемпіонів, де у драматичній боротьбі поступилася німецькій «Баварії» (3:3 у Києві та 0:1 у Мюнхені).

«Носії англійської мови лише почали вимовляти це слово ДИ-НА-МО, тож уявіть собі їхній шок, коли вони дізналися, що Сергій Ребров та Андрій Шевченко ховаються у Східній Європі. Це був один із найбільш смертоносних ударних дуетів сучасності, доповнений майбутньою зіркою «Мілана» Кахою Каладзе та «Арсенала» Олегом Лужним. Вони вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів у 1999 році та грали чудово, обігравши на своєму шляху мадридський «Реал», — пишуть укладачі рейтингу.

Зазначимо, що «Динамо» стало одним із лише двох клубів (разом із «Аяксом» зразка-2018/2019, яке посіло п'яте місце в імпровізованому рейтингу), які представляють не чемпіонат із топ-п'ятірки європейських першостей.

Додамо, що першу трійку команд, які найбільше вразили своїм виступом, але залишилися без «вухатого» трофею, склали французький «Монако» (2003/2004), англійський «Лідс Юнайтед» (2000/2001) та іспанський «Депортиво» (2003/ 2004).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що видання FourFourTwo назвало автора найкращого гола в історії ЧС.

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