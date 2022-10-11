Олег Блохін приєднався до Мессі, Марадони та Роналду

Володар «Золотого м'яча» 1975 року українець Олег Блохін, який купив на початку року за мільйони елітний позашляховик, був включений журналістами популярного британського видання FourFourTwo до 100 найкращих футболістів усіх часів.

Наш співвітчизник розташувався на 52-му місці з наступною характеристикою:

«Свого часу Блохін був нестримним нападником. Швидкий та технічний, він міг бігти на захисників на повній швидкості, але також був відомий блискучим вибором позиції у штрафному майданчику. У ранньому віці під керівництвом легендарного тренера Валерія Лобановського у київському „Динамо“ він став зіркою світового рівня та забив 266 голів у всіх змаганнях за рідний клуб. Із Блохіним кияни шість разів вигравали чемпіонат СРСР, а також стали першим радянським клубом, який виграв європейський трофей (Кубок кубків) 1975 року та повторили цей подвиг у 1986-му. Кульмінацією в кар'єрі Блохіна стали матчі за Суперкубок Європи проти мюнхенської „Баварії“ 1975-го, коли кияни виграли 1:0 у гостях та 2:0 вдома, а він забив усі три м'ячі».

Олег Блохін із "Золотим м'ячем" 1975 року

Додамо, що на перше місце укладачі рейтингу поставили семиразового володаря «Золотого м'яча» аргентинця Ліонеля Мессі, на другій позиції розташувався його легендарний співвітчизник Дієго Марадона, а на третій рядок визначили португальця Криштіану Роналду. Також до чільної десятки увійшли бразилець Пеле, француз Зінедін Зідан, голландець Йохан Кройфф, ірландець Джордж Бест, німець Франц Беккенбауер, угорець Ференц Пушкаш та бразилець Роналдо.

При цьому журналісти FourFourTwo, опублікувавши свою версію списку, зізналися, що багато видатних футболістів із різних континентів та різних десятиліть не потрапили до нього, тому вони могли би скласти ще один аналогічний рейтинг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі вперше з 2005 року не потрапив до списку претендентів на «Золотий м'яч».

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