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Спорт

Не Марадона: авторитетне видання назвало автора найкращого гола в історії ЧС (відео)

11:33 10 листопада 2022
П&#39;єр Нжанка проти Австрії на ЧС-1998

Гол захисника збірної Камеруну П'єра Нжанка у матчі проти Франції на стадії групового турніру ЧС-1998 у Франції визнаний найкращим в історії мундіалів.

Такий вердикт винесло авторитетне видання FourFourTwo. Футболіст почав забіг зі своєї половини поля, на своєму шляху обіграв кількох опонентів, після чого пробив точно по воротах. Утім, цей шедевр не допоміг африканській збірній перемогти — матч завершився внічию 1:1, а обидві команди не вийшли до плей-оф із групи.

Гол П'єра Нжанка у ворота Австрії на ЧС-1998

Додамо, що ФІФА визначила найкращим голом ХХ століття, а заразом і чемпіонатів світу слаломний прохід та результативний удар аргентинця Дієго Марадони у чвертьфінальному матчі ЧС-1986 проти Англії. Але у журналістів видання знайшовся альтернативний варіант…

Гол Марадони у ворота Англії на ЧС-1986

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст із ампутованою ногою забив феноменальний гол у падінні через себе .

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