Мобілізація в Україні: через які родинні обставини чоловік може звільнитися зі служби

Підставою для звільнення від військової служби за призовом під час мобілізації може бути необхідність доглядати рідних — дружину, чоловіка або когось із батьків.

Про це пишуть юристи громадської організації «Юридична сотня».



У ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» зазначено, що будь-яка група інвалідності дружини, чоловіка військовослужбовця є підставою для звільнення зі служби.

«Інвалідність І або ІІ групи одного з батьків чи батьків дружини або чоловіка військовослужбовця також є підставою для звільнення зі служби. І навіть коли групи інвалідності в рідних та близьких немає, звільнитись військовий може, якщо відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії рідні потребують постійного стороннього догляду», — повідомили юристи.

Як звільнитися?

Для звільнення зі служби мобілізованому військовослужбовцю треба подати рапорт безпосередньому командиру із зазначенням підстави звільнення і додати копії документів, які таку підставу підтверджують.

Копії документів, які додаються до рапорту, обов’язково мають бути засвідчені нотаріусом.

Які документи необхідно надати?

Щоб були підстави застосувати цю норму закону, потірбно надати документи, що підтверджують родинний зв'язок з особою, яка має інвалідність (або потребує догляду) та відповідний медичний висновок медико-соціальної експертної комісії (якщо є інвалідність) або ж лікарсько-консультативної комісії (якщо особа не має інвалідності, але потребує постійного стороннього догляду).

Якщо військовий звільняється за підставою інвалідності дружини, чоловіка або одного з батьків дружини (чоловіка), то шлюб має бути зареєстрований у встановленому законом порядку в органі РАЦС. Перебування у фактичних шлюбних стосунках або церковний шлюб будь-яких правових наслідків в цьому разі не має.

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Фото Генштабу ЗСУ



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