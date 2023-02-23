Індексація пенсій у березні: кому виплати підвищать на 420, 700 і 1500 грн і більше

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій, внаслідок якої усі українські пенсіонери отримають підвищення виплат. Про це нагадала голова Міністерства соцполітики Оксана Жолнович, пише NV.

Чиновниця пояснила, що за законом індексація пенсій не стосується осіб, які отримують пенсію, нижчу, ніж мінімальну. Проте цього року, у зв’язку із війною та інфляцією, перерахунок пенсій проведуть для усіх пенсіонерів, у тому числі військових.

Після індексації в березні 2023 року пенсії українських пенсіонерів зростуть на 20%. Розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально.

В середньому підвищення пенсій в Україні становитиме 400−700 гривень. Воно стосуватиметься близько 10 млн осіб. Відсоток рахуватимуть від суми пенсії без урахування надбавок (доплати за вік, стаж тощо). Тобто чим більший розмір пенсії, тим більшою буде доплата.

У межах індексації пенсій в Україні максимальне збільшення виплати заплановане у розмірі 1,5 тисячі гривень. Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну про індексацію пенсій, який опублікували для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

У разі затвердження документу підвищення пенсії у 2023 році буде наступним.

Пенсія у 1920 грн (мінімальна пенсія) зросте на 384 грн;

пенсія у 2100 грн — на 420 грн;

пенсія у 3000 грн — на 600 грн;

пенсія у 3500 грн — на 700 грн;

пенсія у 4000 грн — на 800 грн;

пенсія у 5000 грн — на 1000 грн;

пенсія у 7500 грн — на 1500 грн.

Також у документі вказано, що для пенсій, призначених у 2020−2022 роках, мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень. На такому ж рівні встановлено мінімальну суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося раніше.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики не виключили, що остаточна редакція постанови уряду про індексацію пенсій буде відрізнятися від проэкту, підготовленого міністерством. Водночас до індексації вже готуються, аби здійснити нарахування для виплат з 1 березня.

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