Говорити як про завершений факт рано: Кабмін ще не ухвалив рішення про індексацію пенсій

Кабінет міністрів України поки що не ухвалив постанову про індексацію пенсій у 2023 році.

Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

«Ще остаточне рішення не затверджено. Постанова Кабінету міністрів зараз підготовлена до розгляду уряду, але рішення Кабінету міністрів ще не прийнято. Тому про це, як про завершений факт, можна буде говорити протягом найближчих днів», — сказала вона.

Марчак не виключила, що остаточна редакція постанови уряду про індексацію пенсій буде відрізнятися від проэкту, підготовленого Мінісоцполітики.

Водночас, за її словами, до індексації вже готуються та готують нарахування для виплат з 1 березня.

Нагадаємо, 17 лютого прем’єр-міністр Дениса Шмигаль під час засідання уряду заявив про індексацію пенсій у 2023 році з коефіцієнтом 1,20. Проэкт постанови уряду передбачає, що під індексацію пенсій підпадають 10,557 млн осіб. З державного бюджету на індексацію у 2023 році потрібно 82 млрд гривень.

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