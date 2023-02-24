«Шахтар» урятувався на 119-й хвилині матчу з «Ренном» та виграв шалену серію пенальті: відеоогляд гри Ліги Європи

У четвер, 23 лютого, пройшли матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Донецький «Шахтар» після перемоги над «Ренном» у Варшаві (2:1) приїхав до Франції.

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Матч-відповідь

«Ренн» (Франція) — «Шахтар» (Україна) — 2:1 (серія пенальті — 4:5)

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 100), Зубков (Келсі, 112), Бондаренко, Судаков, Топалов (Джурасек, 79), Траоре (Сікан, 80).

Голи: Екамбі (52), Салах (106) — Белосян (119, у ворота).

Перший матч — 1:2

Перед матчем у місті на заході Франції стало відомо про те, що спонсори «Ренна» виділили 100 тисяч євро на покупку машини швидкої допомоги, яка вирушить в Україну та допомагатиме на фронті. Також французький клуб влаштував перед грою гала-вечерю, на якій керівництво «Ренна» організувало збір коштів для нашої країни, яка вже протягом року стримує тиск агресорів.

Щодо самого матчу, то на футбольному полі господарі не мали наміру робити будь-які подарунки, і серйозно були налаштовані пройти до наступного раунду. І якщо в першому таймі голів глядачі не побачили, то невдовзі після поновлення гри «Ренн» зміг відкрити рахунок, коли Екамбі вдалося пробити Трубіна.

І надалі гострі моменти виникали біля обох воріт, але з'ясування стосунків перейшло в екстра-тайми. На 106-й хвилині господарі забили знову — Доку прорвався правим флангом, прострілив на лінію воротарської, звідки Салах пробив уже по порожніх воротах.

Футболісти «Ренна» так раділи другому забитому м'ячу, начебто вже виграли поєдинок. Але «гірники» боролися до кінця й були винагороджені на 119-й хвилині — Джурасек «запустив» м'яча до штрафного майданчика, а там Белосян, намагаючись завадити зіграти Келсі, відправив м'яча за високою дугою у свої ворота.

Після такого повороту подій психологічна перевага була вже на боці «Шахтаря», і в серії пенальті успіх посміхнувся підопічним Ігора Йовічевіча. Блискуче проявив себе Трубін, який парирував три (!) удари з позначки (у донеччан не змогли забити Бондар та Сікан), і тим самим вивів український клуб до 1/8 фіналу.

В інших матчах-відповідях 1/16 фіналу Ліги Європи зафіксовано такі результати: «Мідтюлланд» (Данія) — «Спортинг» (Португалія) — 0:4 (перший матч — 1:1); «Монако» (Франція) — «Байєр» (Німеччина) — 2:3 (3:2, серія пенальті — 3:5); «Нант» (Франція) — «Ювентус» (Італія) — 0:3 (1:1); «ПСВ» (Нідерланди) — «Севілья» (Іспанія) — 2:0 (0:3); «Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Барселона» (Іспанія) — 2:1 (2:2); «Рома» (Італія) — «Зальцбург» (Австрія) — 2:0 (0:1); «Уніон» (Німеччина) — «Аякс» (Нідерланди) — 3:1 (0:0).

Додамо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 24 лютого, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні (початок — о 13:00 за київським часом).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» без Довбика не зміг забити АЕКу та вилетів із Ліги конференцій.

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