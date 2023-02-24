Суд заарештував скандально відомого комбата «Слобожанщини» Янголенка, якого раніше підозрювали у замаху на Авакова

Київський районний суд Харкова взяв під варту командира підрозділу «Слобожанщина» Андрія Янголенка, дружина якого загинула два роки тому від коронавірусної хвороби, повідомляє «Суспільне».

Янголенко підозрюється у створенні організованого злочинного угруповання. За даними слідства, він разом із кількома бійцями свого підрозділу грабували людей та незаконно зберігали зброю. У прокуратурі повідомили про затримання ще шістьох підозрюваних.

Янголенко провини не визнає, стверджує, що бійці його підрозділу після початку повномасштабного вторгнення рф допомагали обороняти місто, а зброю отримав офіційно у Національної поліції, ЗСУ, СБУ.

Суд визнав доводи прокуратури більш ґрунтовними та відправив Янголенка до СІЗО до 17 березня.

Як писали «ФАКТИ», 6 березня 2015 року в Харкові вибухнув автомобіль, у якому перебували Андрій Янголенко та його дружина Інна. Обох було доставлено в реанімацію. Вони залишилися живими. Тоді член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що спрацювала міна СМП.

У вересні 2015 року Янголенка було затримано поліцією. Бізнесмен Всеволод Кожем'яко заявив, що Янголенко готував замах на нього та командира роти патрульної служби міліції особливого призначення «Східний корпус» Олега Ширяєва.

Військовий прокурор Матіос тоді повідомляв, що правоохоронці ще у травні того ж року відкрили кримінальне провадження та розслідували підготовку замаху.

Пізніше з'явилося повідомлення про підготовку замаху і на колишнього тоді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Комбата «Слобожанщини» заарештували на два місяц. До мережі потрапив аудіозапис, на якому нібито Янголенко обговорює з кілером вбивство Олега Ширяєва та Арсена Авакова. Але незабаром Янголенко вийшов із СІЗО під заставу.

Фото: Суспільне Харків

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