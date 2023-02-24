Прив'язав до трупа батька гирю та скинув у каналізацію: на Закарпатті розкрили моторошне «сімейне» вбивство

У Закарпатті, як нещодавно і на Харківщині, правоохоронці розкрили «сімейне» вбивство — тіло було сховано у каналізаційній ямі.

Як зазначають в ГУНП у Закарпатській області, до тіла мешканця Мукачева була прив’язана 16-ти кілограмова гиря. Вбитого, який вважався зниклим безвісти, знайшли 15 лютого, а вже невдовзі поліцейські встановили підозрюваного — 30-річного сина жертви.

Фото поліції

«Вбивство було скоєно ще наприкінці листопада минулого року. Зловмисник наніс потерпілому численні тілесні ушкодження, від яких чоловік помер. Після цього фігурант зв’язав мертвого батька, примотавши до його рук гирю, та сховав у каналізаційній ямі. Після скоєного фігурант покинув межі регіону», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Він перебуває в слідчому ізоляторі під вартою. За жорстоке вбивство батька йому загрожує до 15 років ув’язнення.

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Фото поліції

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