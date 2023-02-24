Уболівальник напав на воротаря в матчі Ліги Європи: відео блискавичної реакції футболіста

Неприємний інцидент стався в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між голландським «ПСВ» та іспанською «Севільєю».

Одразу після фінального свистка, який зафіксував перемогу господарів з рахунком 2:0 (перший матч в Іспанії завершився перемогою андалусійців — 3:0, які й пройшли до 1/8 фіналу), на поле вибіг уболівальник голландської команди та напав на воротаря «Севільї» Марка Дмитровича. Пропустивши несподіваний удар в обличчя, футболіст відреагував блискавично, повалив свого кривдника на газон та скрутив його, після чого втихомирити буйного фаната допомогли гравці та представники служби безпеки.

Estaba Navas, Téllez, Suso o Montiel, тому що se va para Marko Dmitrovic, serbio de 1'90 que tiene pinta de porter de discoteca.



Demasiado poco le ha hecho, que un par de ostias le ha podido dar.



Grande Dimitrovic! Vamos Sevilla! pic.twitter.com/hzEaUhWQDc — Maxi (@maxi23m) February 23, 2023

«Я ніколи не бачив нічого подібного, — розповів Дмитрович, у якого після „зустрічі“ з уболівальником залишився синець на шиї, у коментарі Movistar Plus. — Я триматиму рота на замку, щоб не казати, що я дійсно хотів би зробити в той момент. Він хотів зробити мені боляче й мені прикро, що таке відбувається на футбольному полі. УЄФА має втрутитися».

Зазначимо, що Дмитрович перейшов до «Севільї» влітку 2021 року з «Ейбара». Цього сезону серб не є основним воротарем команди, провівши за андалусійців у всіх турнірах 11 матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий бразильський воротар Кассіу майстерно уклав на газон агресивного фаната.

321

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram