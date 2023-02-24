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Уболівальник напав на воротаря в матчі Ліги Європи: відео блискавичної реакції футболіста

11:58 24 лютого 2023
Марко Дмитрович

Неприємний інцидент стався в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між голландським «ПСВ» та іспанською «Севільєю».

Одразу після фінального свистка, який зафіксував перемогу господарів з рахунком 2:0 (перший матч в Іспанії завершився перемогою андалусійців — 3:0, які й пройшли до 1/8 фіналу), на поле вибіг уболівальник голландської команди та напав на воротаря «Севільї» Марка Дмитровича. Пропустивши несподіваний удар в обличчя, футболіст відреагував блискавично, повалив свого кривдника на газон та скрутив його, після чого втихомирити буйного фаната допомогли гравці та представники служби безпеки.

«Я ніколи не бачив нічого подібного, — розповів Дмитрович, у якого після „зустрічі“ з уболівальником залишився синець на шиї, у коментарі Movistar Plus. — Я триматиму рота на замку, щоб не казати, що я дійсно хотів би зробити в той момент. Він хотів зробити мені боляче й мені прикро, що таке відбувається на футбольному полі. УЄФА має втрутитися».

Зазначимо, що Дмитрович перейшов до «Севільї» влітку 2021 року з «Ейбара». Цього сезону серб не є основним воротарем команди, провівши за андалусійців у всіх турнірах 11 матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий бразильський воротар Кассіу майстерно уклав на газон агресивного фаната.

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