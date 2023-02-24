«Є дві причини, чому червоний Китай вирішив погратися в „український мир“», — журналіст про «мирний план» КНР

Шеф-редактор інтернет-видання «Обозреватель» Орест Сохар вважає, що «мирний план» КНР з 12 пунктів не має сенсу без 13-го — виведення військ рф з території України.

«Мирний план» Сі Цзіньпіня писався під звук балалайки: напрочуд вже знайомі мелодії, — пише Орест Сохар у соцмережах. — Отой план від МЗС КНР містить 12 пунктів, і в них зовсім немає сенсу, оскільки в документі не вистачає 13-го, головного пункту: «путін, виведи війська з України». Без цього параграфа документ виглядає спробою відмазати верховного говнокомандувача від санкцій та відповідальності.

Головні розділи китайського плану:



Повага до суверенітету всіх країн. Формально, це пункт на користь України, бо згідно з міжнародним правом Крим, Донбас, Запорізька та Херсонська області є територією нашої держави. Водночас рф прописала їх у свою конституцію, криво, косо, але прописала. Тому рядок «повага до суверенітетів ВСІХ країн» та відсутність зауваження про виведення окупаційних військ на кордони 1991 року насторожує. Як і те, що китайці прописали чимало параграфів на захист кремля.

Наприклад:

Відмова від менталітету «холодної війни». Китайці натякають, що безпеки в регіоні треба досягати без розширення будь-яких військових блоків (читай — НАТО).

Припинити односторонні санкції. «Мудрий» комуністичний уряд Китаю вважає, що подібний тиск не здатний допомогти розв'язувати проблему, а лише створює нові.

Відсутність «Параграфа 13» де-факто декларує намір Пекіна заморозити воєнний конфлікт в Україні по лінії фронту. А далі перемовини-перемовини-перемовини-перемовини…

Є дві причини, чому червоний Китай вирішив погратися в «український мир»:

КНР претендує на лідерство у «антиамериканському» полюсі біполярного світу. Тобто — зайняти місце путіна.

Китай готується передавати зброю рф, зокрема дрони, і шукає приводу, щоб йому розвʼязали руки для накачування мордору.

Китай поки що «не доріс» до полюса, рівновеликого США. Для Пекіна поразка москви буде дуже болючою, оскільки КНР стане наступною тиранією, на якій сфокусує свою увагу демократичний світ. Сі Цзіньпін ніби то й не друг путіну, але товариш по нещастю. Тому вимушений «вписуватися» за бункерного…"

Фото із соцмереж

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