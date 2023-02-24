Королева Камілла відмовилася від участі у заходах після одужання від COVID-19, — ЗМІ

Незважаючи на своє швидке одужання, Камілла не приєдналася до короля Чарльза під час візиту до лондонської благодійної організації. Королева Камілла пропустила заплановану зустріч всього через кілька днів після того, як було оголошено, що вона повернулася до виконання своїх королівських обов'язків після діагностування COVID-19.

Спочатку планувалося, що королева-консорт приєднається до короля Чарльза під час візиту до The Felix Project, організації, що займається розподілом продуктів харчування, розташованої у Східному Лондоні. Однак замість цього монарх був у благодійній організації без дружини.

Букінгемський палац пояснив відсутність Камілли в заяві, опублікованій для BAZAAR.com.

«Її Величність одужала після хвороби минулого тижня. Однак щоб мати можливість додатково підготуватися до перенесеного літературного прийому та інших зобов'язань, Її Величність не буде присутня на заході в рамках проекту Felix. Візит Його Величності залишається без змін».

Палац оголосив, що Камілла отримала позитивний результат тесту на COVID-19 в понеділок, 13 лютого.

«Після симптомів застуди Її Величність королева-консорт отримала позитивний результат на вірус Covid, — йдеться в заяві палацу. — З жалем вона скасувала всі свої публічні заходи на цьому тижні і приносить свої щирі вибачення тим, хто мав бути присутнім на них».

Минулими вихідними палац оголосив, що Камілла офіційно повернеться до виконання своїх королівських обов'язків на прийомі, присвяченому боротьбі з неписемністю, який відбудеться в Кларенс-хаусі. Діагноз Камілли був поставлений майже через рік після того, як у лютому 2022 року вона вперше отримала позитивний результат на вірус. Тоді палац оголосив про її стан через чотири дні після того, як Чарльз також отримав позитивний результат.

За даними видання BAZAAR.com, Камілла отримала щонайменше три вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, дружина короля Чарльза Камілла розкрила секрет їхніх тривалих стосунків.

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