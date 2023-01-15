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Студентів можуть позбавити пенсії зі втрати годувальника: у ПФУ назвали умову

18:57 15 січня 2023
Пенсії

В Україні, де уряд запускає пенсійну реформу, у Пенсійному фонді нагадали, що пенсія зі втрати годувальника студентам перестає виплачуватись у разі переведення з очної на заочну форму навчання, пише НаПенсії.

Так, статтею 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» визначено право на отримання пенсії у разі втрати годувальника вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію у разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Під час навчання за заочною формою, особи, які втратили годувальника, втрачають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника.

Як повідомляли «ФАКТИ», раніше у Пенсійному фонді назвали регіони, в яких виплачуються найвищі пенсії.

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