39.24 / 39.84 41.24 / 42.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

За користування «аварійкою» — позбавлення прав на рік: невинна ситуація на дорозі може обійтися водієві надто дорого

18:07 24 лютого 2023
Штрафи

В Україні, де пропонують запровадити нові штрафи для водіїв, велика кількість автомобілістів полюбляють застосовувати так звану «аварійку» тоді, коли насправді ніякої аварійної ситуації немає.

За правилами дорожнього руху, застосовувати «аварійку» можна у таких випадках: рух автомобіля з технічними несправностями; машина, яка буксирується; вимушена зупинка; засліплення водія світлом фар; зупинка на вимогу працівника поліції; на транспортному засобі, що перевозить організовану групу дітей з розпізнавальним знаком «Діти».

Застосування «аварійки» у випадках, що не передбачені ПДР, потягне за собою штраф у розмірі 425 гривень. А якщо водій спричинив аварію, то 680 гривень. Також водія можуть позбавити прав на 6 або навіть на 12 місяців.

Раніше «ФАКТИ» писали, за що українським водіям загрожують штрафи до 17 тисяч грн, а також, за які порушення пасажирів має платити водій.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

У Овнів з'являться цікаві ідеї, Стрільцям випаде шанс отримати бажане, а Рибам треба бути сміливішими: гороскоп на 24 лютого 2023 року

Індексація пенсій у березні: кому виплати підвищать на 420, 700 і 1500 грн і більше

Індексація пенсій у березні: кому виплати підвищать на 420, 700 і 1500 грн

Стало відомо, чи збільшать розмір пенсії по інвалідності у 2023 році

Стало відомо, чи збільшать розмір пенсії по інвалідності у 2023 році

Погіршення самопочуття

У березні на українців чекають чотири магнітні бурі: названі дати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту