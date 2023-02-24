За користування «аварійкою» — позбавлення прав на рік: невинна ситуація на дорозі може обійтися водієві надто дорого

В Україні, де пропонують запровадити нові штрафи для водіїв, велика кількість автомобілістів полюбляють застосовувати так звану «аварійку» тоді, коли насправді ніякої аварійної ситуації немає.

За правилами дорожнього руху, застосовувати «аварійку» можна у таких випадках: рух автомобіля з технічними несправностями; машина, яка буксирується; вимушена зупинка; засліплення водія світлом фар; зупинка на вимогу працівника поліції; на транспортному засобі, що перевозить організовану групу дітей з розпізнавальним знаком «Діти».

Застосування «аварійки» у випадках, що не передбачені ПДР, потягне за собою штраф у розмірі 425 гривень. А якщо водій спричинив аварію, то 680 гривень. Також водія можуть позбавити прав на 6 або навіть на 12 місяців.

Раніше «ФАКТИ» писали, за що українським водіям загрожують штрафи до 17 тисяч грн, а також, за які порушення пасажирів має платити водій.

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