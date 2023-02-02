Не тільки «непристебнутий ремінь»: за які порушення пасажирів в Україні має платити водій

В Україні, де змінюють умови зберігання номерних знаків на авто, всі пасажири мають пристібатися ременями безпеки.

Відповідно до ПДР ременями безпеки у місті можуть не користуватися виключно: водії та пасажири з інвалідністю, якщо вона заважає їм пристебнути ремінь; водії та пасажири оперативних транспортних засобів, пише uamotors.com.ua.

За межами населених пунктів мають пристібатися усі учасники дорожнього руху.

Порушення правил використання ременя безпеки обійдеться в Україні в 510 гривень, але каверза полягає в тому, що це штраф за один непристебнутий ремінь. Таким чином, якщо в авто їде 4 пасажири та один водій і всі вони не пристебнуті, то штраф зросте у 5 разів та становитиме 2550 гривень, а виписують його, як правило, на водія. Водночас цей штраф можуть виписати і на пасажира.

Окремий штраф передбачено за те, що водій та пасажири не використовують ремені безпеки, якщо авто потрапляє в ДТП. За таке порушення вже може загрожувати штраф від 2400 до 8500 гривень.

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Фото Pixabay

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