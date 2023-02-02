39.73 / 40.38 42.87 / 43.86
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Не тільки «непристебнутий ремінь»: за які порушення пасажирів в Україні має платити водій

19:49 2 лютого 2023
Автомобілісти

В Україні, де змінюють умови зберігання номерних знаків на авто, всі пасажири мають пристібатися ременями безпеки.

Відповідно до ПДР ременями безпеки у місті можуть не користуватися виключно: водії та пасажири з інвалідністю, якщо вона заважає їм пристебнути ремінь; водії та пасажири оперативних транспортних засобів, пише uamotors.com.ua.

За межами населених пунктів мають пристібатися усі учасники дорожнього руху.

Порушення правил використання ременя безпеки обійдеться в Україні в 510 гривень, але каверза полягає в тому, що це штраф за один непристебнутий ремінь. Таким чином, якщо в авто їде 4 пасажири та один водій і всі вони не пристебнуті, то штраф зросте у 5 разів та становитиме 2550 гривень, а виписують його, як правило, на водія. Водночас цей штраф можуть виписати і на пасажира.

Окремий штраф передбачено за те, що водій та пасажири не використовують ремені безпеки, якщо авто потрапляє в ДТП. За таке порушення вже може загрожувати штраф від 2400 до 8500 гривень.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно обрати автокрісло для малюка.

Фото Pixabay

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Індексація пенсій у березні: чому для пенсіонерів важлива інформація лютого-2023

Гривні

Частині пенсіонерів щомісячно доплачуватимуть 456 грн до пенсії: що відомо

поліція

Не тільки «тріщина на лобовому склі»: за що українським водіям загрожують штрафи до 17 тисяч грн

Євген Клопотенко

Гидкувато: відомого шеф-кухаря розкритикували за зовнішній вигляд

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту