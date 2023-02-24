«Такими темпами цю війну виграють цигани»: мер Миколаєва опублікував смішний запис перших днів вторгнення

На початку широкомасштабного вторгнення російські військові зіткнулися зі спротивом не лише української армії та силовиків, а й звичайних громадян, які робили свій внесок у боротьбу з окупантами. Було навіть складено жартівливий рейтинг, де перші рядки посідали армії США та Китаю, за якими йшли жителі різних регіонів України та — окремим рядком — роми, які викрали російський танк.

Хоч рейтинг і був жартівливим, але такі випадки були не поодинокі насправді. Так, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич сьогодні виклав у мережу аудіозапис, зроблений на початку вторгнення. Співрозмовники обговорюють випадок, коли роми почали розбирати ворожу військову техніку. «Всяке бувало» , — прокоментував він.

На запису чути такі репліки:

— Юра, один БТР по Привольному повернувся з Леніно назад, пролетів тією ж дорогою через Горожено. Один заглух, екіпажу немає у Привольному. Цигани розбирають його…

— Циганам стоп, стоп… І БТР треба відтягнути і не дати їм розібрати його… Хай комусь відтягнуть і сховають той БТР.

— Треба їм нагороду оголосити за кожен «зловлений» БТР та танк. Щоб навіть не треба було його розбирати та здавати на металобрухт. Вони забиратимуть самі.

— Іллічу, я прошу дати команду, щоб той БТР сховали, щоб його не пограбували. Це будуть наші БТРи потім.

— Підтримую. Бо під Снігурівкою все пограбували, акумулятори зняли, не рухається техніка.

— Я бачу, такими темпами цигани цю війну переможуть…

А у березні минулого року в мережу виклали відео з літнім українцем, який викрав у окупантів вантажівку, в якій були боєприпаси та зброя.

Нагадаємо, що «тракторні війська» були удостоєні марки, яку назвали «Доброго вечора, ми з України».

Фото — скріншот

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