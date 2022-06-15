Після ажіотажу навколо випуску марок з російським військовим кораблем, який пішов за відомою адресою, буде випущена марка «Доброго вечора, ми з України», з дизайном якої визначилися українці.

З великим відривом переміг ескіз марки з «тракторними військами». Як повідомляють у «Дії», за цей варіант віддали голоси 314 473 учасники опитування. На ньому зображено трактор, який тягне за собою підбиту ворожу техніку.

Друге місце посіло зображення бійця ЗСУ, який зупиняє путіна (146 347 голосів), на третьому — воїн з KALUSH (109 289 голосів).

На четвертому та п'ятому місцях — керамічний півник із Бородянки (98 443 голосів) та Гусь у полі з військовими (98 074 голосів).



Загалом в опитуванні брали участь 833 803 українця, 766 626 з яких голосували у «Дії».

Нагадаємо, що другу марку з російським кораблем, який «всьо», було погашено 23 травня.

Фото зі сторінки «Дія» у соцмережах

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