Дотримуватись просто, ще й гроші зекономите: фахівці про флекситаріанську дієту

Це одна з найкращих дієт 2023 року за версією американських видань. Як повідомляє health.usnews.com, вона багата на продукти з високим вмістом клітковини та має доведену користь для здоров'я.

«Флекситаріанська дієта відома як напіввегетаріанська, дозволяє повністю відмовитися від м'яса, щоб отримати переваги для здоров'я, пов'язані з вегетаріанством. Крім того, ви можете бути вегетаріанцем більшу частину часу, але все ще насолоджуватися бургером або стейком в особливих випадках. Дослідження показують, що, вживаючи більше рослин і менше м'яса, люди, які дотримуються вегетаріанської дієти, можуть не лише схуднути, але й покращити загальний стан здоров'я, знизивши рівень серцевих захворювань, діабету та раку. А оскільки дієта зменшує споживання м'яса, то вважається дружньою до планети».

Тим, хто буде дотримуватися цієї дієти, слід вживати: фрукти, овочі, рослинний білок у вигляді квасолі, нуту, сочевиці, тофу, цільнозернових (коричневого рису, вівса, ячменю та кіноа), рослинного молока; яйця, молочні продукти (сир та йогурт), горіхи та насіння, олію, трави та спеції. Слід обмежити: червоне м’ясо та птицю, рибу, все з додаванням цукру або рафінованих вуглеводів.

Продукти для цієї дієти легко знайти у звичайному магазині, й вона не вимагає дорогих або спеціальних продуктів харчування.

Поступово зменшуйте порції м'яса та збільшуйте кількість розвантажувальних днів на тиждень протягом кожного етапу. Порада: якщо вам дуже хочеться м'яса, ви можете замінити традиційне м'ясо рослинними м'ясними альтернативами, наприклад, вегетаріанськими бургерами, пише видання. Ставши флекситаріанцем, ви просто додаєте до свого раціону нові групи продуктів, а не виключаєте їх повністю. Наприклад, використання різноманітних спецій та приправ може зробити їжу більш смачною та поживною. На флекситаріанській дієті ви, швидше за все, скинете кілька кілограмів, особливо за умови регулярної фізичної активності.

Напіввегетаріанські дієти, як правило, знаходяться між повністю вегетаріанськими та невегетаріанськими дієтами для схуднення. Якщо ви зробите акцент на рослинному компоненті флекситаріанської дієти, то, ймовірно, почуватиметеся ситими на меншій кількості калорій, ніж ви звикли.

Короткострокова або довгострокова втрата ваги відбувається як позитивний ефект від вживання більшої кількості рослин, а не від обмежувальної дієти. Як швидко ви схуднете і чи утримаєте вагу, залежить тільки від вас.

Дієта підходить для всієї родини та може задовольнити потреби дітей. Однак вагітним та людям з діабетом або іншими хронічними захворюваннями слід проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж вносити суттєві зміни в раціон харчування.

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