Президент Володимир Зеленський через рік після початку широкомасштабної агресії росії проти нашої країни заявив, що в тому випадку, якщо країни-партнери дотримаються обіцянок, Україна обов'язково переможе.

Під час пресконференції він наголосив, що наша країна має для цього все і що він вірить у перемогу у 2023 році.

Він зазначив, що російська агресія позначилася не тільки на Україні, а й на всьому світі, нагадав про українську формулу світу, яка передусім передбачає виведення військ окупантів за кордони 1991 року — визнаних міжнародним співтовариством кордонів.

Зеленський наголосив на значній підтримці країн-партнерів і додав, що наша країна «готова пахати» у режимі 24 години на добу і більше. «Усім треба пахати. Це — єдиний шанс перемогти», — додав він.

Нагадаємо, що 24 лютого США заявили про надання Україні нового пакету допомоги на 2 мільярди доларів.

Фото — скріншот

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