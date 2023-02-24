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HIMARS'и, безпілотники та ще багато чого на 2 мільярди: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

13:07 24 лютого 2023
Хаймарс

У річницю широкомасштабного нападу росії на Україну адміністрація президента США Джозефа Байдена анонсувала новий пакет військової допомоги нашій країні.

«Рівно рік тому росія розпочала неспровоковане і нічим не виправдане повномасштабне вторгнення в мирну і демократичну сусідню Україну. Рік по тому прихильність Сполучених Штатів разом із приблизно 50 країнами, які згуртувалися, щоб терміново надати терміново необхідну допомогу Україні, тільки зміцнилася», — йдеться у повідомленні американського міноборони.

Пакет на загальну суму 2 мільярди доларів надається у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Пакет допомоги з безпеки включає:

• Додаткові боєприпаси для реактивних артилерійських систем (HIMARS);
• Додаткові 155 мм артилерійські снаряди;
• Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
• БПЛА CyberLux K8;
• БПЛА Switchblade 600;
• БПЛА Jump 20;
• БПЛА Altius-600;
• Устаткування для виявлення БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби;
• Устаткування для розмінування;
• Захищене допоміжне обладнання зв'язку;
• Фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

У повідомленні наголошується, що йдеться про закупівлю, а не постачання обладнання із запасів Міністерства оборони США. Це повідомлення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні бомби далекого радіусу дії з GPS-наведенням, які здатні вражати цілі на відстані 72 км.

А колишні прем'єр-міністри Великобританії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали уряд свого наступника Ріші Сунака включити винищувачі у військову допомогу Україні.

Фото з Вікіпедії

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