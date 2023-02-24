Кабмін ухвалив важливе рішення щодо визнання документів, виданих окупаційними адміністраціями

В Україні, частину території якої окупували російські загарбники, уряд підтримав законодавчу ініціативу Мін’юсту та Мінреінтеграції, якою пропонується запровадити позасудову (адміністративну) процедуру державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Тобто народження, шлюб, розлучення чи смерть на ТОТ можна буде зареєструвати без звернення до суду. Ініціатором внесення на розгляд проєкту акта на засіданні Уряду виступило Міністерство юстиції як орган, що безпосередньо впроваджуватиме зміни. Це має замінити судову процедуру, яка існує з 2016 року. Також законопроєкт містить низку норм, які в цілому спрощують для громадян реєстрацію актів цивільного стану», — йдеться у повідомленні.

Так, після схвалення законопроєкту парламентом українці зможуть звернутися до органів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) із документами, виданими окупаційними адміністраціями або медичними закладами, розташованими на ТОТ, і отримати взамін українське свідоцтво.

«Це жодним чином не означатиме визнання правомірності тимчасової окупації й цілком відповідає міжнародним стандартам, сформульованим Міжнародним судом ООН та Європейським судом з прав людини. Цей крок є одним з елементів деокупації, адже після звільнення територій фактична реальність, де люди впродовж 9 років народжувались, одружувались, розлучались і помирали, має відповідати юридичній реальності в державних реєстрах», — повідомили в міністерстві.

Зазначимо, що проведення державної реєстрації буде можливим як в органах юстиції в Україні, так і в закордонних дипломатичних установах.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як українці можуть виходити на зв’язок з рідними в окупації за допомогою застосунку Dobre.

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